Elisa Isoardi, la scelta in Rai per "il prossimo autunno": la rivincita

Un grande e atteso ritorno, quello di Elisa Isoardi alla conduzione in Rai. L'indiscrezione viene rilanciata dal sempre informatissimo DavideMaggio.it, che dà conto di altre novità a Viale Mazzini. Nel dettaglio si parla di Linea Verde e del nuovo corso del programma "green" in onda al mezzogiorno del sabato: un nuovo corso tutto al femminile.

Infatti, secondo DavideMaggio.it, Linea Verde Life il prossimo anno vedrà al timone Elisa Isoardi, appunto, insieme a Monica Caradonna. Questo cambio anche in virtù del passaggio di Daniela Ferolla ad Uno Mattina e al congedo di Marcello Masi. Per la Isoardi, un ritorno sulla rete ammiraglia dopo la parentesi su Rai 2 con Vorrei dirti che. Continua invece l'ascesa della Caradonna: dopo il debutto la scorsa estate a Camper e alcune recenti conduzioni, ecco la nuova avventura.

Da parte dei vertici Rai, una chiara risposta a chi ha accusato Viale Mazzini per la presunta assenza di quote rosa: il direttore del daytime, insomma, sceglie Isoardi & Caradonna, insieme in un programma di punta e al quale, fino ad oggi, non era mai mancato un uomo in conduzione. Ora non ci resta che attendere il prossimo autunno, quando il programma inizierà la sua nuova edizione su Rai 1.