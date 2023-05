Ilary Blasi, il dubbio di Luxuria su Bastian: "Ero intimorita dalla sua reazione"

31 maggio 2023 a

Ormai da tempo, Ilary Blasi fa coppia col tedesco Bastian, il nuovo compagno dopo il burrascoso addio a Francesco Totti. I due si sono fatti vedere insieme in molteplici occasioni, tra paparazzi e post sui social. Eppure, la conduttrice de l'Isola dei Famosi - il reality in onda su Canale 5 -, di questa suo nuova relazione non ha mai voluto parlare.

E tra chi frequenta la Blasi c'è Vladimir Luxuria, opinionista proprio all'Isola dei famosi, la quale ha rivelato di aver incontrato Bastian nei giorni scorsi. Il racconto viaggia sulle colonne di Novella 2000, a cui Luxuria racconta proprio questo incontro. E confessa: "Io avevo un po' di timore perché non sapevo come lui avesse reagito...". Reagito a cosa è presto detto: al fatto che l'incontro sia avvenuto a un evento Lgbtq al Muccassassina, celebre e trasgressivo locale di Roma.

Ma Vladimir Luxuria ha archiviato subito i suoi timori: "Bastian chiacchierava con le persone e lasciava i suoi spazi ad Ilary", racconta al rotocalco. Poi ha aggiunto di aver anche parlato con il tedesco: "Io sono impicciona e mi piace sapere le cose, ma rispetto la privacy", ha chiosato senza rivelare i contenuti del colloquio. Vladimir Luxuria si è concessa una sola, piccola, digressione: "Bastian ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa", ha spiegato. Dunque ha aggiunto anche di sapere come lui le ha raccontato di aver conosciuto Ilary Blasi, senza però entrare in alcun dettaglio.