Barbara D'Urso, "chi comanda a casa tua": la rissa con l'ospite

Roberto Tortora 01 giugno 2023 a

a

a

Duro scontro tra Barbara d’Urso, conduttrice ormai storica di Pomeriggio 5, e uno degli ospiti chiamati in studio per discutere dell’ormai noto caso della Madonna di Trevignano e della presunta veggente Gisella Cardia. L’ospite in questione è Marco Ferrari, un altro veggente che ha fatto delle rivelazioni importanti. Sostiene di aver parlato con un angelo custode che gli avrebbe comunicato che la Madonna non sarebbe mai apparsa a Trevignano. E lì casca l’asino, anzi la polemica. La d’Urso, infatti, cerca di passare la parola alla portavoce della Cardia, Paola Felli, ma il veggente si oppone e la conduttrice si inalbera: “Lei ha il diritto di replica… Come no? Ha il diritto di replica…”.

Barbara d'Urso dice no a Mediaset: terremoto in tv, cosa accadrà

Anche la Felli si è infastidita al punto da promettere di prendere una decisione drastica: “Barbara vuoi che mi alzo e me ne vado? Perché non è possibile. È casa tua… e a casa tua comanda questo signore?”. A quel punto la polemica di è spostata a Barbara d’Urso contro Paola Felli e la padrona di Pomeriggio Cinque ha voluto sottolineare che a casa sua il verbo comandare non esiste nella maniera più assoluta nè tanto meno tollera le minacce da parte degli ospiti presenti: “Come non mi piace la parola comandare, non mi piace neppure quando si minaccia di alzarsi e andare via…”, ha sbottato Barbara, che ha continuato il dibattito acceso con Paola Felli anche in finire di puntata quando quest’ultima, cercando di avvalorare le sue tesi mistiche, ha detto: “Io capisco che questo sia un discorso un po’ difficile da capire…”.

"Tutto qua?". Indiscrezione: Gerry Scotti, gelo a Mediaset. Siamo al punto di rottura

Nemmeno il tempo di finire e la d’Urso l’ha stoppata bruscamente: “Paola non ci trattare da persone sciocche, perché non lo siamo…Non dire a noi ‘capisco che è un discorso difficile da comprendere’…Ci tratti da persone sciocche…”. La portavoce ha però dichiarato di essere stata semplicemente fraintesa: “Lo stai dicendo tu, io mai detto…”. Una puntata decisamente complicata per Barbara d’Urso, costretta a gestire ospiti “indiavolati” che parlano di madonne.