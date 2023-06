Furio Colombo insulta Meloni: "Come il fascismo". Merlino interviene

01 giugno 2023 a

Nuova ospitata, nuova colata di fango. In collegamento con L'Aria Che Tira Furio Colombo non perde occasione per insultare Giorgia Meloni e il suo governo. "L'idea del patriottismo e della Nazione non mi convincono, perché non bisogna dimenticare la mia età. Ho studiato sui libri del fascismo, avevo il sillabario del triste bambino fascista". Il riferimento dell'ex senatore è chiaramente alle parole del premier che ha ammesso: "Il mio sogno è vivere in un'Italia in cui tutti, seppure nelle differenze, possa dirsi e agire da patrioti".

Quanto basta a scatenare Colombo: "Queste cose le conosco e non mi danno nessun senso di euforia o di speranza. Chiamare il Paese Nazione nel senso di poter dire che tanta gente uguale insieme, senza tolleranza per le diversità...". Immediata la replica di Myrta Merlino: "No, scusami, forse non c'eri. Prima ho mandato una clip: la Meloni ha detto che sogna un Paese di patrioti, non di fascisti".