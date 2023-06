Simona Ventura, la confessione: "Perché non sono mai andata dalla D'Urso"

03 giugno 2023 a

Simona Ventura ha parlato del suo lavoro sul piccolo schermo al Festival della tv a Dogliani. E, tra le tante cose raccontate, ha svelato anche il motivo per cui non è mai stata ospite nei programmi di Barbara D’Urso. Quella della Ventura è stata una carriera ricca di trasmissioni: dopo aver condotto per anni l’Isola dei Famosi, ne è stata anche concorrente quando il format dalla Rai è approdato a Mediaset nel 2016. Dopodiché la si è vista nel salotto di Verissimo, al Maurizio Costanzo Show e al timone di Temptation Island e Selfie. Ma in effetti mai da Barbara D’Urso.

A porre la questione è stato un ragazzo, che le ha fatto questa domanda specifica. E lei ha risposto: "Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri”. Nessuna replica, almeno per ora, da Barbara D'Urso, che se vorrà in futuro potrà dire la sua in merito.

Pochi giorni fa, intanto, Simona Ventura e Paola Perego hanno annunciato che Citofonare Rai2, il programma che conducono insieme la domenica a partire dalle 11.20 su Rai 2, è stato riconfermato per la prossima stagione. Dunque anche nel 2023/2024 le due presentatrici si ritroveranno assieme per fare compagnia ai telespettatori la domenica mattina. Il talk show, decollato lo scorso anno, ha raccolto inizialmente numeri non entusiasmanti ma poi è migliorato nel corso della stagione.