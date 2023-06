Domenica In, Mara Venier sconvolta dalla morte di Giulia: "Sì, suo figlio è un mostro"

04 giugno 2023 a

a

a

Si alza il sipario e inizia la penultima puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. Penultima puntata della stagione, quella di oggi domenica 4 giugno, poiché Zia Mara è confermatissima anche per l'anno prossimo.

E l'apertura di questa puntata è stata dedicata al caso di cronaca che ha sconvolto l'Italia, all'omicidio di Senago, il terrificante assassinio di Giulia Tramontano e del piccolo che portava in grembo da sette mesi, Thiago. Uccisi dal compagno di lei, Alessandro Impagnatiello, che ha provato a cancellare con un imperdonabile orrore la sua vita fatta di tradimenti e menzogne.

In questi giorni ha impressionato e fatto molto discutere la madre di Alessandro, che è intervenuta in lacrime, disperata, a La vita in diretta, affermando che suo figlio è un mostro e che non andrà mai a trovarlo in carcere. Mara Venier, aprendo Domenica In, ha insomma voluto dedicare un pensiero a Giulia e anche alla madre dell'assassino. "Eccoci qui, siamo arrivati alla 38esima puntata di Domenica In, ma io non posso non cominciare questa puntata rivolgendo un pensiero a Giulia Tramontano e al suo bambino Thiago. Giulia è stata uccisa, è una storia che abbiamo seguito tutti quanti noi, una storia agghiacciante che ci ha colpito in una maniera impressionante", ha premesso la conduttrice.

"Invasione meloniana". Venier massacrata: fin dove si spinge la sinistra

E ancora: "Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino, vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In alla famiglia di Giulia, al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello, a quel papà e la mamma che non potranno essere i nonni di Thiago. Vorrei anche mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro, l'assassino, signora lei ha fatto un'intervista dove dice perdonatemi, vi chiedo di perdonarmi, perché mio figlio è un mostro. Sì, signora, suo figlio è un mostro", ha concluso Mara Venier il suo intervento carico di rabbia e commozione.