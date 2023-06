Mara Venier incenerita da Elettra Lamborghini: "Senti ma..."

05 giugno 2023 a

È una Elettra Lamborghini sprint e a tutto tondo quella che si è presentata nel salotto di Domenica In. Intervistata da Mara Venier, ha parlato della sua carriera musicale, del rapporto con suo marito e con i fans, ma anche con gli haters. Subito Mara Venier ha voluto sapere quali siano le delusioni che ultimamente l’hanno colpita da settembre 2022 in avanti: “Sono stata molto triste. Non voglio usare la parola depressione perché… La depressione è proprio una malattia – spiega la Lamborghini riferendosi a tanta cattiveria ricevuta nei suoi confronti – e non sapevo quale fosse il mio senso”.

Con fare materno, Mara Venier l’ha consolata ricordandole gioie e dolori di un mestiere in cui si diventa volto pubblico e che fa tutto parte del gioco. “Ma perché non te ne freghi?” l’onesta reazione di Mara al racconto della cantante Elettra che, poi, ha ricordato anche la sua esperienza sanremese, sintetizzabile così: “Testa bassa e pedalare”, in quanto ha capito gli errori commessi e il tipo di palcoscenico che rappresenta l’Ariston.

La “Zia” di Domenica In è, poi, passata alla sfera privata e all’argomento maternità: “Senti, ma un bambino?” ha domandato Mara. “Sacrilegio” l’ha fulminata Elettra, che è sposata con Afrojack, conosciuto all’Home Festival. Lui l’ha contattata su Instagram e da lì è cominciata la loro storia: “Non abbiamo mai più parlato di musica… Cioè, ci siamo proprio innamorati” ha confessato. I due, ha continuato la cantante, si sarebbero messi ad osservare le foglie di un albero, simbolo, nell’aneddoto raccontato, del loro innamoramento. Con una prova tangibile, anzi fisica: i succhiotti al collo, come a scuola. “Evviva i succhiotti!” ha esclamato Mara per chiudere. Prima di salutare, la cantante si è esibita con Mani In Alto, singolo estratto dal nuovo album Elettraton, prossimamente in uscita.