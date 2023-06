Mara Venier lascia la Rai? "Non ancora so se sarò qui"

04 giugno 2023 a

Anche Mara Venier lascia la Rai? Il sospetto e la preoccupazione sono arrivati dopo una misteriosa frase pronunciata dalla conduttrice di Rai 1 durante la puntata del 4 giugno di Domenica In. Durante una conversazione con Teo Teocoli la conduttrice ha ammesso: "Chissà se ci sarò l'anno prossimo con Domenica In. Non so se sarò ancora qui nella prossima stagione. Vedremo".

E ancora, senza nascondere un po' di amarezza: "Non so se ci sarò, ma nel caso mi farà piacere se sarai con me a Domenica In". Il suo sfogo non è un annuncio. Non a caso mesi fa la Venier aveva messo le mani avanti: "Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno".

Complice il marito Nicola Carraro: "L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda". Quello della conduttrice dunque non è un addio come invece fatto da Fabio Fazio e Lucia Annunziata.