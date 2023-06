Uomini e Donne, grosso guaio per Maria De Filippi: "Chiaro che stia fingendo"

Roberto Tortora 05 giugno 2023 a

Gemma Galgani, donna in perenne ricerca dell’amore, sta antipatica a molti e questo si sa. Ha colpito, più di altri però, una signora di Napoli, una fan di Uomini e Donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 -, che ha scritto una lettere ad Alessandro Cecchi Paone, il quale cura una rubrica sulla tv sul magazine Nuovo. La stessa appannaggio di Maurizio Costanzo per tanti anni e di cui ha colto l’eredità. In questa lettera, la donna si lamenta del personaggio di Gemma, a suo modo di vedere una finzione continua: “Possibile che in 14 anni questa signora non sia riuscita a trovare un solo uomo capace di farla innamorare? Se così fosse dovrebbe ritirarsi, ma insiste... È chiaro quindi che finge...". Questa la giusta osservazione della telespettatrice.

Dopo aver letto la lettera, Alessandro Cecchi Paone ha precisato quanto sia praticamente impossibile che Maria De Filippi possa fare a meno di un personaggio così forte come Gemma Galgani, come ha dichiarato la conduttrice stessa del resto: “Gemma è difficile da digerire per molti palati, come il suo per esempio, ma è proprio questo che l’ha resa personaggio che mancherebbe a tanti”.

Vera o finta che sia, la sfortuna in amore di Gemma l’ha resa per tanti un’amica gradita, quella a cui dare i consigli invece che essere oggetto d’invidia: “Invecchiando spensieratamente con lei, come se fosse un’amica di lungo corso, gradita perché le cose le vanno peggio che a noi”. Una saggia osservazione quella dell’ex-naufrago dell’ultima Isola dei Famosi, in cui ha partecipato insieme al compagno Simone Antolini, prima di ritirarsi a causa di un malore subìto da quest’ultimo. Cecchi Paone non ha dubbi che Gemma sarà protagonista assoluta anche nella prossima edizione di Uomini & Donne, pronta a conoscere nuovi cavalieri, senza trovare ancora quello giusto. Mai arrendersi però.