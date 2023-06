Rai, il ritorno di Caterina Balivo: ecco a chi può "soffiare" il posto

07 giugno 2023 a

Chi prenderà il posto di Serena Bortone in Rai? In molti se lo starebbero chiedendo da giorni dopo che è stata data per certa la mancata riconferma di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta proprio dalla Bortone nel primo pomeriggio di Rai 1. Tra i nomi fatti di recente, c'è quello di Roberta Capua, ma si è parlato anche di Rossella Brescia, Elena Santarelli, Milo Infante.

Secondo quanto riportato da TvBlog, però, a prendere il posto della Bortone potrebbe essere Caterina Balivo, che così tornerebbe in Rai dopo un lungo periodo di stop. Al momento, infatti, conduce un game show, Lingo, su La7. In passato, invece, in Rai è stata al timone di Festa Italiana e di Vieni da me. Il programma a La7, tra l'altro, non ha permesso alla Balivo di partecipare come giurata all’edizione 2023 de Il cantante mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci, a cui invece aveva preso parte nelle due precedenti edizioni.

Un'altra possibile sostituta della Bortone potrebbe essere anche Nunzia De Girolamo. Quest'ultima, già dal mese prossimo sarà alla guida dell’edizione estiva de La vita in diretta in coppia con Gianluca Semprini. A breve, comunque, si saprà con maggiore certezza su chi ricadrà la scelta della Rai.