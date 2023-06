Fiorello, la toccante promessa di Pippo Baudo: "Te lo garantisco..."

07 giugno 2023 a

"Tanti auguri Pippo": Fiorello ha chiamato Baudo al telefono durante la diretta di questa mattina a Viva Rai2 in occasione dell'87esimo compleanno del celebre conduttore. Una telefonata molto affettuosa da parte dello showman siciliano, che ne ha approfittato anche per raccontare qualche aneddoto del passato. Fiorello, in particolare, ha ricordato la sua esperienza a Sanremo 1995, la sua prima partecipazione alla kermesse come concorrente. All'epoca tutti davano per scontata la sua vittoria, visto anche il suo successo col Karaoke. E quando presentò "Finalmente tu", pareva avesse già la vittoria in tasca. “Ti ricordi cosa mi dicesti, eh Pippo? ‘Fiorello! Sei entrato Papa e sei uscito cardinale!”, ha detto il conduttore durante la telefonata.

Parlando di Sanremo, poi, lo showman ha chiesto a Baudo un giudizio su Amadeus, che l'anno prossimo condurrà il suo quinto festival. “Amadeus è bravo, è simpatico, è anche siciliano e si vede… Lo dico anche con un po’ di rammarico”, ha commentato ironicamente il maestro della tv. A un certo punto lo showman ha stuzzicato Baudo anche sul numero di kermesse presentate dall'amico: "Eh Pippo, ormai ci siamo: Amadeus ne fa cinque di fila, ormai ti raggiunge!”. "Eh, ma io ne ho fatti tredici! Campacavallo eh! Tredici sono tanti!”, ha risposto sempre con ironia Pippo.

Alla fine la telefonata si è chiusa con una promessa da parte di Baudo, che ha raccolto l’invito di Fiorello a raggiungerlo in Via Asiago in una prossima, eventuale, edizione di Viva Rai2: “Fiore, non solo te lo prometto, ma te lo garantisco perché sono certo che la prossima edizione la farai!”.