Maria De Filippi, bomba dai corridoi Mediaset: "I grandi amori..."

10 giugno 2023 a

Alessandro Cecchi Paone ha risposto a una lettrice del settimanale Nuovo, esponendo il suo punto di vista su Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi è un pezzo di storia della televisione italiana ed è un format ancora molto seguito, come testimoniano gli ascolti sempre molto alti. Una lettrice ha però palesato un dubbio su chi partecipa alla trasmissione: “Non è che questa gente sta in tv solo per apparire e farsi strada in televisione, magari provando a lanciarsi in qualche reality?”.

“Non vorrà mica credere che chi chiede di partecipare a Uomini e Donne lo faccia per trovare il vero amore?”, ha risposto Cecchi Paone, che ha poi fatto anche il nome di Gemma Galgani, un personaggio diventato famoso all’interno della trasmissione e al quale la De Filippi non rinuncerebbe mai di sua spontanea volontà. Negli ultimi anni si è infatti assistito a un’inversione di tendenza, con gli Over che hanno “rubato” spazio e pubblico ai ragazzi che partecipano al trono classico.

Cecchi Paone è comunque consapevole che alcune coppie sono effettivamente durate nel tempo, dopo essersi trovate a Uomini e Donne. Al tempo stesso il giornalista è convinto che la spinta esibizionistica sia prevalente: “Si va in tv soprattutto per se stessi. E questo spiega perché un grande sentimento dichiarato davanti alle telecamere può durare a luci spente pochi giorni”.