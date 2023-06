Maria De Filippi, Todaro rompe il silenzio: "Ecco tutta la verità"

08 giugno 2023 a

"Lavorare con Maria è stato meraviglioso perché il programma è meraviglioso”: Raimondo Todaro, intervistato da QdS, ha rotto il silenzio sul suo futuro in tv, di cui di recente si è parlato parecchio. Secondo le indiscrezioni circolate di più, infatti, pare che il professore di latino americano lascerà Amici. Parlando proprio del talent di Canale 5, il ballerino ha detto: “Oggi gli altri prof. sono dei cari amici, gli allievi sono come dei figli. Ti restano le persone mentre le coreografie vanno e vengono”.

Su Alessandra Celentano, collega con cui spesso ha avuto degli scontri accesi in tv, ha detto: "Al di fuori del lavoro siamo dei buoni amici e ci troviamo molto bene. Abbiamo un rapporto un po’ particolare perché siamo molto legati, ma allo stesso tempo litighiamo tanto perché poi ognuno di noi crede fermamente nel suo lavoro e crede fermamente nei propri ragazzi”.

Sul suo futuro, Todaro ha detto di non sapere se rimarrà ad Amici ma allo stesso tempo ha smentito le voci sul suo ritorno a Ballando con le Stelle, in Rai: “Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare”.