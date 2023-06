Giovanni Floris furioso, bomba di Dagospia: pare che Elly Schlein...

13 giugno 2023 a

Elly Schlein ha scelto la Rai. Tra le prime apparizioni televisive della leader del Partito democratico si registra quella a CartaBianca, in onda martedì scorso. Qui la Schlein si è fatta intervistare da Bianca Berlinguer mentre contemporaneamente su La7 c'era DiMartedì. E proprio l'aver "snobbato" Giovanni Floris, che con la Berlinguer porta avanti una vera e propria sfida, non è andata giù al giornalista. "Dalle parti di DiMartedì - si legge su Dagospia - non l'avrebbero presa benissimo".

Giuseppe Candela nutre sospetti anche su quanto apparso il giorno successivo, quando diversi quotidiani, ma anche il sito del Corriere della Sera (che con La7 condivide l'editore) hanno rilanciato gli ascolti dello scontro Schlein-Bersani. Fin qui nulla di strano se non fosse che il Corsera online ha gonfiato il dato a favore di quest'ultimo, ma senza sottolineare che la sfida in onda è durata solo sei minuti. "Bersani - intitolava - batte Schlein 9 a 5 (di share) nel confronto tv".

E poi, poco più sotto, ecco che il Corsera infieriva: "L'intervento di Bersani, ospite di DiMartedì su La 7, ha ottenuto infatti una media del 9 per cento di share contro il 5,2 di Schlein che veniva intervistata da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai Tre". Più nel dettaglio "il picco della puntata del programma di Giovanni Floris con la presenza di Bersani è stato alle 22 con 1,7 milioni di telespettatori. Alla stessa ora la copertina di Cartabianca, prima dell'ingresso di Schlein, era all'8,8% di share. Pochi minuti dopo, il dato era crollato di oltre tre punti e di 650mila telespettatori".