La Vita in Diretta, l'inviata gela Matano: "Non è un buon segno"

La scomparsa di Kata, la bambina di 5 anni che si cerca da sabato scorso a Firenze, è stata al centro della puntata de La Vita in diretta andata in onda questo pomeriggio su Rai 1. L’inviata Barbara Di Palma ha documentato l’imponente spiegamento delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco. Cosa che in un primo momento ha fatto pensare che una risoluzione del caso fosse vicina.

A un certo punto, però, l'inviata ha detto: "Sono arrivati i Vigili del fuoco. Non è un buon segno, non è un arrivo che fa ben sperar. Potrebbero essere qui, ed è un’ipotesi Alberto, per cercare non Kata viva ma il suo corpo". Poi ha aggiunto che tutti hanno le bocche cucite e nessuno si sbilancia sul possibile esito di questa storia.

Dopo gli aggiornamenti dell’inviata, il conduttore ha detto: "Noi ci auguriamo che non sia nulla che faccia pensare al peggio. C’è l’augurio di ritrovare la piccola sana e salva, viva, ci lasciamo con la speranza di ritrovare la piccola sana e salva". Ieri Milo Infante aveva fatto un accorato appello ad Ore 14, invitando chiunque sapesse qualcosa ad avvisare le Forze dell’Ordine.