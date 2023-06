Ilary Blasi presto disoccupata? "A Mediaset...", indiscrezioni drastiche

17 giugno 2023 a

Negli ultimi anni Mediaset sta cercando di diminuire il più possibile la quota trash sui suoi canali. Sebbene gli ascolti di programmi come il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi siano sempre su buoni livelli, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha deciso da un po’ di tempo di cambiare rotta. Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà regolarmente in onda a settembre, ma con nuove regole d’ingaggio: si punta infatti a evitare tutte le polemiche che hanno caratterizzato la scorsa edizione.

Per quanto riguarda l’Isola, gira voce che potrebbe non essere confermata. Di conseguenza Ilary Blasi si ritroverebbe disoccupata: questo perché a Mediaset non si fanno più contratti “blindati”, ma soltanto se c’è un progetto valido. Ne sa qualcosa Alessia Marcuzzi, che è stata lasciata andare dal Biscione ed è approdata in Rai con un nuovo programma. La Blasi gode ancora di una certa popolarità, anzi è forse il motivo per il quale gli ascolti dell’Isola ancora reggono, eppure potrebbe ritrovarsi senza altri programmi da condurre a Mediaset.

Negli ultimi giorni stanno girando parecchie voci anche sul futuro di Belen Rodriguez. Pare infatti che non sarà più alla conduzione de Le Iene e non farà neanche parte del cast di Tu si que vales. Per quanto riguarda il programma di Italia1, pare che Davide Parenti sia intenzionato a sostituire la showgirl argentina con la giornalista Veronica Gentili.