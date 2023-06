Mario Giordano, nubi nere a Mediaset: "Fuori linea", cosa rischia (subito)

17 giugno 2023 a

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, il figlio Pier Silvio Berlusconi potrebbe ulteriormente accelerare la rivoluzione intrapresa negli ultimi tempi a Mediaset. Negli scorsi mesi la linea durissima imposta al Grande Fratello Vip contro la deriva trash è stato solo l’antipasto della direzione che intende prendere il Biscione per il futuro prossimo. Sebbene il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda a settembre, gira voce che a Mediaset ci sarà sempre meno spazio per il trash.

E non solo nei programmi di intrattenimento: pare infatti che Mario Giordano possa perdere il suo spazio su Rete4 nella prossima stagione televisiva. I toni sopra le righe del conduttore di Fuori dal Coro non sarebbe ritenuto in linea con la maggiore “sobrietà” che l’azienda intende perseguire. La battaglia al trash ha già visto cadere La Pupa e il Secchione, che dopo l’ultimo esperimento con Barbara d’Urso alla conduzione non verrà più riproposto. A proposito della d’Urso, il suo futuro è più incerto che mai: a dicembre scadrà il suo contratto con Mediaset e potrebbe non essere rinnovato.

Altra conduttrice di punta che potrebbe non avere più un lavoro a Mediaset è Ilary Blasi: la sua Isola dei Famosi sta raccogliendo ascolti a malapena accettabili, con il reality che potrebbe finire in soffitta dopo questa edizione. Di conseguenza la Blasi si ritroverebbe senza programmi e costretta a guardarsi attorno.