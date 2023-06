Mediaset, "li stanno corteggiando": a un passo dal clamoroso ritorno

22 giugno 2023 a

A Mediaset potrebbe tornare presto la Gialappa's Band. Pare che le reti del Biscione facciano sul serio, stando a quanto riportato da TvBlog in un retroscena. Quello che è nato come un trio, all'inizio conosciuto soprattutto per i commenti al Grande Fratello, negli anni è diventato un duo, composto da Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

Il corteggiamento di cui parla TvBlog arriverebbe, tra l'altro, in un momento d'oro per la Gialappa's, che di recente è stata protagonista di un fortunato programma andato in onda su Sky e intitolato GialappaShow, un esperimento di otto puntate condotto dal Mago Forest. La trasmissione è riuscita a ottenere degli ottimi risultati in termini di ascolti, con uno share sempre superiore al 5% se si considera il solo dato in chiaro di Tv8. Ma non solo. Perché nella stagione televisiva appena finita i "gialappi" sono stati spesso protagonisti anche al tavolo di Che tempo che fa e, in parte, a Stasera c’è Cattelan.

I telespettatori, insomma, sembrano non aver dimenticato affatto il duo comico. E l'azienda di Pier Silvio Berlusconi se ne sarebbe subito accorta. Di qui il tentativo di riportarli a Mediaset. Per sapere se ci sarà davvero un ritorno, però, bisognerà aspettare la presentazione ufficiale dei palinsesti, in programma il prossimo 4 luglio.