Caduta Libera, "mi ha cambiato la vita": dopo il disastro, le parole su Gerry Scotti

Per i fan di Caduta Libera era forse la puntata inedita più attesa: quella dell’addio del supercampione Michele Marchesi, ormai una istituzione del quiz show di Gerry Scotti. Molti telespettatori saranno dunque rimasti assai sorpresi di averla vista su Mediaset Extra, dove di norma vanno in onda le repliche delle scorse stagioni, e non su Canale 5 dove debuttano le nuove puntate registrate nelle scorse settimane. Un mezzo disastro in palinsesto, insomma, sottolineato per primo dal sito Davidemaggio.it, che toglie alla rete ammiraglia di Cologno Monzese una fetta di ascolti e share.

Resta l’emozione per l’addio di Marchesi, che ha salutato il pubblico e lo staff della trasmissione con parole commosse: «Vorrei dire che questa è stata la mia ultima puntata qui a Caduta Libera e che questi saranno i miei ultimi “Dieci Passi”. Mi dispiace, ma ho sottratto molto tempo al mio lavoro e adesso è giusto che torni a dedicarmi a quello. È stata un’avventura splendida e incredibile. Vorrei approfittarne per ringraziare tutte le persone che stanno qui. Io ho avuto una fortuna costante nella mia vita - ha aggiunto -, che è quella di ricevere sempre più di quello che io abbia mai dato, di capitare sempre in mezzo a persone speciali e belle che mi dessero tanto e avessero cura di me. Questa esperienza non ha fatto eccezione».

Le parole più sentite proprio per il padrone di casa: «Ovviamente grazie a te Gerry, che sei davvero l’anima e il cuore di questo posto e di questo programma. Trasmetti a chiunque emozioni pure, empatia e poter stare qui vicino a te in questi mesi è stato un privilegio e una cosa che mi ha cambiato la vita». E il conto corrente: in 103 puntate, dal 2021, ha portato a casa 656mila euro.