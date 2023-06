Littizzetto a Mediaset? La Ferilli: "Spero che il piccoletto...", commento virale

Roberto Tortora 20 giugno 2023 a

Quando non puoi battere il nemico, alleati con lui. È un vecchio proverbio di guerra, adattabile alla battaglia degli ascolti in televisione, metro di successo di qualsiasi trasmissione. Ora, non si sa le parola “nemici” sia adatta, ma concorrenti di sicuro e, dalla prossima stagione, alleati. Parliamo di Luciana Littizzetto e Maria De Filippi, un connubio che fino a qualche tempo fa sembrava impossibile e che ora diventerà realtà, perché la comica piemontese si unirà alla giuria di Tu Si Que Vales.

La Littizzetto ha abbandonato la Rai insieme a Fabio Fazio, con cui condivideva l’esperienza di Che Tempo Che Fa, programma ora sbarcato su Discovery, e prenderà il posto di Teo Mammucari, sempre più lontano da Mediaset dopo le incomprensioni con Le Iene. Confermata, invece, Sabrina Ferilli, già proiettata alla prossima stagione. L’attrice romana, infatti, spera che Giovannino, l’ormai famoso piccolo dispettoso che l’ha presa di mira, cambi ora l’oggetto dei suoi scherzi e vada dalla comica torinese: “Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei!”, ha commentato su Instagram sotto al post condiviso da Trash Italiano.

Confermati anche Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Nel corso dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa su Rai 3, la Littizzetto ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera con una lettera, nella quale non sono mancate le frecciate per Viale Mazzini. Ora i telespettatori sono curiosi di vederla su Canale 5 a rivestire il ruolo di giurata a Tu Sì Que Vales. Non un inedito al fianco di Maria De Filippi, visto che l’ex-moglie di Maurizio Costanzo ha sempre riservato un posto speciale a C’è posta per te ha alla sua collega, tra gli ospiti più divertenti del programma che risolve i drammi familiari.