Amadeus "salta", un impensabile ribaltone su Rai 1: "Chi prende il suo posto"

29 giugno 2023 a

Amadeus lascia L'anno che verrà? Si tratta del programma di Rai 1 che fa compagnia ai telespettatori la notte di Capodanno. Anche se manca ancora un po' all'evento, pare che la Rai stia già iniziando a lavorarci. Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, i dirigenti dell’Azienda Pubblica avrebbero già firmato un accordo con la Regione Calabria per produrre lo show. "Un accordo strategico che, già a partire dal prossimo mese di luglio, vedrà la Regione Calabria protagonista di alcune trasmissioni del day time", si legge sul portale.

Nel frattempo si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui non sarà più Amadeus a condurre la trasmissione. Il conduttore, nonché direttore artistico di Sanremo, potrebbe essere sostituito da Pino Insegno, secondo quanto anticipato dal settimanale DiPiùTv.

Numerose indiscrezioni circolano anche su Insegno, nel cui futuro televisivo ci dovrebbero essere altri due programmi. Innanzitutto il Mercante in fiera, programma che lui ha condotto in passato su Italia 1 e che invece dalla prossima stagione televisiva potrebbe sbarcare su Rai 2. E poi L'Eredità su Rai 1 al posto di Flavio Insinna. Se queste voci venissero confermate, il conduttore diventerebbe così il vero volto di punta della tv di Stato. Per l'ufficialità non resta che attendere la presentazione dei Palinsesti Rai il prossimo 7 luglio.