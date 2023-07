Chi l'ha visto, Federica Sciarelli risolve un caso in spiaggia

Roberto Tortora 03 luglio 2023 a

Una storia che ha dell’incredibile, quella che ha visto per protagonista Federica Sciarelli, storica conduttrice di Chi l’ha visto?. Lo scenario è quello di una spiaggia libera di Maccarese, litorale a nord di Fiumicino. Un ragazzino di 15 anni è scomparso intorno alle 11, mentre si trovava nello stabilimento balneare insieme ai genitori. Un adolescente affetto da alcune patologie e che, quindi, ha subito allarmato i genitori che hanno contattato il 112. Alle 13 si sono attivati guardia costiera e vigili del fuoco, alla ricerca del ragazzino di cui non v’era traccia. Ricerche vaste, durate circa tre ore sia via terra sia via mare e anche via cielo, con un elicottero che è decollato dalla Riva di Traiano.

L’angoscia poteva tramutare in qualcosa di peggio, poi, all’improvviso, intorno alle 16, l’epilogo felice. A trovare il bambino è stata proprio… Federica Sciarelli che, passeggiando casualmente sulla spiaggia di Palidoro, lo ha notato davanti all’ospedale Bambin Gesù, a circa cinque chilometri dal punto di partenza. Appena raggiunto, la Sciarelli ha subito segnalato la sua presenza alle forze dell’ordine ed è rimasta accanto al 15enne fino all’arrivo dei genitori. Che sia stato veramente il colmo o semplicemente il karma, poco importa rispetto alla soluzione positiva del caso.

Fa comunque impressione che proprio la conduttrice di un programma televisivo che si occupa di persone scomparse si sia ritrovata protagonista, fuori dalle telecamere, di un caso di scomparsa che lei stessa è riuscita a risolvere, seppur involontariamente. Sulle pagine social ufficiali di Chi l’ha visto?, la notizia ha colpito moltissimi utenti, entusiasti per questa surreale vicenda, per fortuna finita nel migliore dei modi.