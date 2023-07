Ilary Blasi, "chi l'ha fatta fuori da Mediaset": impensabile ribaltone

06 luglio 2023 a

a

a

Se per Ilary Blasi il futuro a Mediaset è incerto, lo stesso non può dirsi per Enrico Papi, a cui invece sono stati dati ben tre programmi su Italia 1: La Pupa e il Secchione, un gioco musicale e un'altra trasmissione ancora da definire. Questo quanto emerso dalla presentazione dei palinsesti Mediaset. Qualche tempo fa il sito davidemaggio.it aveva già anticipato tutto, sostenendo come Papi in passato avesse espresso la sua "volontà" di riprendersi La Pupa e il secchione, il format che lui stesso ha fondato anni fa.

"Ha fatto il ricorso": Ilary Blasi, la mossa che asfalta Totti, una brutta storia di soldi

Per quel che riguarda l'Isola dei famosi, condotta dalla Blasi, l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha preferito rimanere sul vago: "Siamo soddisfatti dell’Isola che però potrebbe fermarsi un giro". Nulla di certo, insomma, né sul reality né sulla sua conduzione. Destino diverso per Papi, che all'Isola faceva l'opinionista insieme a Vladimir Luxuria. Tra l'altro, secondo alcune voci circolate nelle scorse settimane, ci sarebbero stati anche dei dissapori tra la conduttrice e Papi.

"Liquidata": ecco i palinsesti Mediaset, chi è dentro e chi è fuori. C'è una grossa sorpresa

Per quanto riguarda gli altri reality, è stato confermato il Grande Fratello in modalità mista, con vip e sconosciuti. E poi è stato annunciato per la terza volta La talpa. Altra novità riguarda infine la conduzione de Le Iene, che passa da Belen Rodriguez a Veronica Gentili.