Rai, l'ordine non rispettato da Ranucci: provvedimenti contro mister Report?

Una delle trasmissioni che più si è occupata del caso Santanchè è Report di Sigfrido Ranucci, che però ora rischierebbe un provvedimento proprio dalla sua azienda, la Rai. Il programma ha parlato delle società della ministra del Turismo in ben due puntate, il 19 giugno e il 3 luglio. E tornerà a occuparsene lunedì 10 luglio. Stando a quanto riporta il Foglio, il giornalista starebbe preparando il fact checking sull'informativa della senatrice a Palazzo Madama mercoledì scorso.

Di recente, tra l'altro, Ranucci ha mosso anche qualche critica alla Rai ai microfoni di Forrest, la trasmissione di Luca Bottura e Marianna Aprile su Radio 1: “Nel nuovo contratto di servizio manca il riferimento al giornalismo d’inchiesta”. Parole che non avrebbero fatto piacere all’ad Roberto Sergio, secondo quanto riportato da Caruso sul Foglio: "Lui, che oggi presenterà a Napoli i palinsesti con il suo tank, non è un uomo di vendette. Ma caspita, se fa una circolare e dice ai tenori Rai: 'Prima di rilasciare dichiarazioni sulla Rai, dovete informare ufficio stampa Rai', che figura ci fa di fronte al dipendente che non si permette di discutere l’ordine del superiore? Fa la figura di un quaquaqua". Che Ranucci ora rischi un provvedimento proprio dalla Rai?