Barbara D'Urso, "professionista di alto livello. Ma...": altra doccia ghiacciata

"Barbara D'Urso è una professionista di alto livello ma non abbiamo avuto nessuno contatto con lei": Urbano Cairo smentisce le voci di presunti contatti tra lo staff della conduttrice e la sua rete. Poi rivela che "anche con Lucia Annunziata e Fabio Fazio non c'è stato alcun contatto". Il presidente di Cairo Communication e di RCS MediaGroup, dunque, mette le cose in chiaro durante la presentazione del nuovo palinsesto di La7 a Milano.

Per quanto riguarda Lingo, il game-show condotto da Caterina Balivo, ora passata in Rai, Cairo assicura che il programma tornerà a gennaio 2024 dopo la pausa autunnale. La Balivo, però, non sarà sostituita né dalla conduttrice Roberta Capua né dall'attore Maurizio Lastrico. "Non sono nomi che abbiamo valutato in questo momento anche se sono molto bravi", così Cairo, smentendo i rumors circolati nelle ultime ore.

Infine un accenno anche a Massimo Giletti: "Con lui sono in buonissimi rapporti, per quanto mi riguarda. Nei sei anni in cui ha lavorato con noi il rapporto è stato splendido ed eccezionale. Io mi sento ancora così: il contratto con lui sarebbe terminato poco dopo e abbiamo preferito chiuderlo qualche puntata prima". E ancora: "I miei rapporti con Giletti direi che sono inalterati. Lui è un animale televisivo di grandi capacità. I primi due anni con noi sono stati molto buoni, poi come tutti i prodotti ha avuto un momento di declino. Ma credo sia di alto livello, è molto capace televisivamente".