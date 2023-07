Nicola Porro e Giuseppe Cruciani? Il progetto su Rete 4: gira voce che...

11 luglio 2023 a

Nuovi progetti, e perché no, insieme per Nicola Porro e Giuseppe Cruciani. La coppia formata dal conduttore di Rete 4 e dalla voce del programma radiofonico La Zanzara potrebbe ritrovarsi in tv. A lanciare l'indiscrezione sono stati i diretti interessati durante La Ripartenza, l’evento che Porro organizza da cinque anni a Bari. "Facciamo la Zuppa di Porro con la Zanzara dentro", hanno detto entrambi tra una battuta e l'altra.

Al momento bocche cucite. Non è infatti noto se i due si ritroveranno assieme a Stasera Italia (che Porro guiderà alternandosi con Bianca Berlinguer), oppure a Quarta Repubblica. Considerando improbabile la prima circostanza, è ipotizzabile che il progetto possa rivolgersi alla trasmissione del lunedì sera.

Stando a TvBlog l'obiettivo è quello di mettere in scena un confronto tra due mondi e due modi di pensare. Proprio come accaduto a La Ripartenza, dove Porro e Cruciani si sono scontrati sui temi del giorno, come le indagini sul figlio di Ignazio La Russa. D'altronde Cruciani non è nuovo su Rete 4, dove da tempo - il prossimo anno compreso - è opinionista di Dritto e Rovescio. Che dunque per Cruciani si preveda un doppio appuntamento alla domenica? Non resta che aspettare.