Myrta Merlino, "le pesavano un pochettino": Cairo rivela perché se ne è andata da La7

11 luglio 2023 a

a

a

In questa caldissima estate televisiva, venne il giorno della presentazione dei palinsesti de La7, presente ovviamente Urbano Cairo, l'editore che ha spiegato in prima persona e punto per punto tutto quel che sarà sulla sua rete nel corso della prossima stagione televisiva.

Diversi arrivi, come è noto - si pensi per esempio a Massimo Gramellini - ed alcune novità, come David Parenzo alla guida de L'aria che tira, il programma lasciato da Myrta Merlino, così come ha lasciato La7 per approdare a Mediaset, dove condurrà nel pomeriggio nella fascia oraria che era il regno di Barbara D'Urso, a sua volta uscita dal Biscione.

Già, l'addio di Myrta Merlino a La7 è stato uno dei cambi più pesanti e inattesi. Ovvio che quanto accaduto fosse al centro dei palinsesti de La7. E Urbano Cairo, da par suo, non si è sottratto dal parlare di quanto accaduto. Secondo Cairo, in buona sostanza, Merlino già da tempo aveva comunicato ai vertici dell'emittente la sua intenzione di cimentarsi con altro, palesando qualche segnale di stanchezza nel continuare la conduzione mattutina, dopo tanti anni in cui reiterava quest'impegno.

"La zattera delle emozioni per...". Dago massacra Myrta Merlino: "Ma cosa dici?"

"Myrta Merlino ha lasciato La7 e L’Aria che tira dopo 12 anni. Aveva l’esigenza di fare qualcosa di diverso che non quelle due ore e mezza di mattino, che le pesavano un pochettino", ha spiegato Urbano Cairo. E ancora, l'editore ha aggiunto che per lei era stata presa in considerazione l'ipotesi di una prima serata: "Avevamo ipotizzato anche se potevamo fare qualcosa in prime time", ma evidentemente non se ne è fatto nulla.