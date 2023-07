Mediaset, gli epurati sbarcano in Rai: tre (pesantissimi) nomi

Marco Rocchi 14 luglio 2023 a

a

a

Tale e Quale al GfVip e all’Isola dei Famosi. Carlo Conti fa il miracolo di resuscitare nel suo programma di prima serata una buonissima parte, addirittura la metà del nuovo cast, prendendolo direttamente dai reality in onda su Canale 5. Così da venerdì 22 settembre su RaiUno, come protagonisti di Tale e Quale Show, il talent vip in cui i concorrenti si cimentano in ricercate imitazioni di grandi artisti, vedremo tornare in tv nientemeno che Pamela Prati, reduce non solo dal GFVip nel quale ha partecipato addirittura più volte (dalla prima edizione con Ilary Blasi in conduzione, fino a quella più recente), tutto ciò dopo lo scandalo degli scandali che, prima della pandemia, aveva visto l’ex vedette del Bagaglino alle prese con uno sposo fantasma. Dall’ultima Isola dei Famosi, conclusa da poche settimane, sbarcherà alla corte di Carlo Conti, Cristina Scuccia, l’ex suora che proprio sulla Rai, grazie a The Voice of Italy (dove partecipò in abiti religiosi) iniziò la scalata di un successo che agli albori fu addirittura internazionale, mentre ora è ridotto alla ricerca del quarto d’ora di celebrità che può dare appunto un reality o un game show televisivo. Sic transit gloria mundi. Ancora dal GFVip arriverà Ginevra Lamborghini che dall’edizione 2022 del reality condotto da Alfonso Signorini fu espulsa dopo poche settimane, per aver detto che l’ex conduttore di Bim Bum Bam, Marco Bellavia era meritevole di essere bullizzato. Ginevra è la rampolla ribelle di Casa Lamborghini che nel frattempo, per non perdere tempo, è stata anche paparazzata con un ballerino di Amici.

OCCHIO AL TENORE

A proposito di altri talent, tornerà a farsi vedere in tv il tenore Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor nel 2017, dove sconfisse addirittura i Maneskin per ricomparire poi sui giornali solo per il coming out legato alla sua storia d’amore con l’attore Gabriele Rossi. Altri cantanti veri, ex sanremesi, in gara saranno: il vincitore delle Nuove Proposte 2021, Gaudiano. Jasmine, figlia della ballerina musa di Renato Zero, Stefania Rotolo e una vecchia gloria come Scialpi. Mentre pure dal GfVip arriverà Maria Teresa Ruta, tra le più odiate e nominate nella casa, durante la penultima edizione ma sempre salvata dal pubblico al televoto. Oltre loro nel cast annunciata la presenza dei ripetenti (di successo) Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

La nuova Rai, dunque, nel gioco delle figurine (mai come quest’anno centrato sullo scambio tra tv pubblica e tv privata) di fatto va a prendersi, è proprio il caso di dirlo, gran parte dei personaggi che negli ultimi anni sono riusciti a far innervosire Pier Silvio Berlusconi, al punto di portare il numero uno Mediaset ad attuare un vero e proprio repulisti di ampia portata nel palinsesto di Canale 5, dove, a partire dalla nuova stagione, non vedremo più quei protagonisti che ai piani alti di Cologno Monzese debbono essere pari probabilmente fin troppo realistici e veraci.

Al contrario, invece, per le nuove versioni dei reality Mediaset, oltre allo “scivolamento” a data da destinarsi dell’Isola dei Famosi, si parla di un cast misto tra vip e persone comuni per il nuovo Grande Fratello. Dove i famosi, però, a quanto si vocifera, nei desiderata di Pier Silvio Berlusconi dovrebbero essere davvero coi lustrini. Al punto che gira voce su una trattativa che dovrebbe vedere approdare nella nuova edizione del GF addirittura attrici del calibro di Ornella Muti, Claudia Gerini e Emanuela Arcuri, tre grandi star del cinema italiano che trasformerebbero l’edizione depurata del reality più antico in un autentico omaggio vivente a Cinecittà. Dove in effetti sono collocati tanto gli studi quanto la casa.

CAST IN COMPOSIZIONE

Al momento, però, si tratta solo di voci. Unico straconfermato è il conduttore, Alfonso Signorini e, pare, anche la conduttrice social, Giulia Pretelli. Mentre Mediaset cerca anche gli opinionisti da affiancare al direttore di Chi nella maratona tv settimanale. Tra i nomi circolati per sostituire l’accoppiata Berti-Broganelli, si sente parlare di Giuseppe Cruciani e Paola Barale. Che sarebbe un altro grande ritorno televisivo. In questo caso a Mediaset.