Alemanno gela Marianna Aprile: "80 milioni di musulmani in Europa fa ridere?"

16 luglio 2023 a

a

a

Si parla dell'eventuale ingresso della Turchia in Europa da Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7, nella puntata del 16 luglio e Gianni Alemanno che è presente in studio tuona: "Ottanta milioni di musulmani e un autocrate in Europa e ci mettiamo ridere?". Una osservazione che non piace a Marianna Aprile: "Che c'entra che sono Musulmani?". ribatte lei. E Alemanno la gela: "Ho il massimo rispetto per gli islamici e per tutte le religioni ma secondo me questo sarebbe un errore che non va fatto".

"Dov'era? Si è svegliato? Cosa fa?!": Landini perde il controllo, urla e delirio contro Salvini in tv | Video

E ancora, prosegue Alemanno nel suo ragionamento: "Il tema è che noi non possiamo esportare i nostri modelli", perché quando abbiamo provato ad esportare la democrazia abbiamo solo fatto disastri. Quindi, conclude Alemanno, "ci sono regimi diversi, prendiamo atto di quello che sono i governi degli altri Paesi e trattiamo e comunichiamo con loro. Non dimentichiamo come la morte di Gheddafi ha destabilizzato il Mediterraneo".

Qui l'intervento di Gianni Alemanno a In Onda