Ainett Stephens? "Roba spinta". Rai, ma quale Pino Insegno: perché l'hanno fatta fuori

L'età non c'entrerebbe nulla con l'esclusione di Ainett Stephens dal nuovo Mercante in Fiera. Nei giorni scorsi aveva fatto parecchio discutere il botta e risposta con Pino Insegno. Il conduttore, in vista del suo ingresso in Rai con il suo vecchio programma, aveva detto che la seconda rete era ancora alla ricerca della Gatta Nera. Non più Ainett, dunque, perché è "diventata un po' grande, sono passati tanti anni". Apriti cielo, la Stephens ha accusato il conduttore di age shaming.

"Sono rimasta più male per questo, nel vedere che oggi come oggi ci sono persone che hanno anche loro un'età importante e sono rimaste ancorate ai vecchi retaggi secondo cui le donne a 40 anni sono vecchie è inammissibile" aveva detto spiegando che "i 40 sono ancora più belli dei 30 e dei 20 perché oggi ho più consapevolezza, e quelle pochezze che mi preoccupavano quando avevo 20 anni sicuramente non le ho più ora. La donna oggi non deve più preoccuparsi di non apparire bene, perché abbiamo il potere di esprimerci, abbiamo le nostre idee e non viviamo più soggiogate dai maschietti. Tutta questa situazione di benessere di cui possiamo godere noi donne è andato a giovare al nostro aspetto fisico e mentale, quindi siamo più radiose. Io mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai".

Eppure un retroscena svelerebbe la verità dietro l'assenza dell'ex Gatta Nera. A riportarlo Davide Maggio. Per l'esperto di gossip televisivo a far propendere per l’esclusione di Ainett non ci sarebbe l’età bensì la sua attività su OnlyFans. Il suo profilo sul discusso social network in cui i creatori di contenuti si mostrano, spesso e volentieri in momenti di intimità, avrebbe fatto storcere il naso a Viale Mazzini.