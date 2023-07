Andrea Purgatori, a In Onda Telese prima ride poi scoppia a piangere

20 luglio 2023 a

L’improvvisa morte di Andrea Purgatori ha sconvolto tutto il mondo del giornalismo e in particolar modo i suoi colleghi che lavorano a La7, alcuni di loro spesso ospiti nella sua trasmissione, Atlantide, o magari il contrario: era lui che andava a presenziare come voce autorevole nei programmi altrui. In ogni appuntamento del palinsesto della giornata del 19 luglio, sorprendentemente la stessa dell’anniversario della scomparsa di Paolo Borsellino e della sua scorta, Purgatori è stato raccontato da chi lo ha vissuto da vicino, in prima persona. Compresi Marianna Aprile e Luca Telese, conduttori della versione estiva di In Onda.

Ospite, per l’occasione, un’altra giornalista della carta stampata, cioè Flavia Perina de La Stampa che ha apprezzato molto lo stile equilibrato di Purgatori nel suo lavoro: “Di lui non si poteva dire che fosse di destra, di sinistra, di centro. Ad Andrea Purgatori non era possibile dare alcuna etichetta e forse questa è la migliore dimostrazione della serietà e dell’equilibrio del suo lavoro".



A quest’affermazione della Perina, però, ha voluto replicare subito Telese con una battuta intrisa di commozione: "Perdonami Marianna (la co-conduttrice, ndr), ma aveva un’etichetta Andrea, un’appartenenza molto forte". La Aprile: "Quella della Roma!". E Telese: "Eh si, io so quanto gli avrebbe fatto piacere il tweet della Roma in suo onore".

Nel dirlo, al giornalista cagliaritano è tremata la voce ed è scesa qualche lacrima. Nello specifico, l’AS Roma ha dedicato due tweet al giornalista, uno di saluto e un altro con un vero e proprio articolo in suo omaggio. Il tweet semplicemente recita: “Un fuoriclasse del giornalismo e un grande romanista. Ciao Andrea”.

