Cesara Buonamici "spostata" dal Tg5? Rumors sulla scelta di Pier Silvio Berlusconi

Fari puntati sulla prossima stagione televisiva. Nel dettaglio si parla del GfVip. Se ne parla su Dagospia nella rubrica "A lume di candela", firmata da Giuseppe Candela. E si legge: "Come anticipato da queste parti per il ruolo di opinioniste al Grande Fratello era praticamente fatta: le prescelte Katia Ricciarelli, voluta con forza dal conduttore Alfonso Signorini, e Paola Barale".

Ecco "era" praticamente fatta. Certo, spiega Candela, le due restano a un passo dalla firma, pronte per essere annunciate già ai palinsesti Mediaset. Cosa che però non è avvenuta. Uno stop improvviso, si prende un po' di tempo per "riflettere". Secondo quanto si legge su Dago, i vertici del Biscione non avrebbero alcuna fretta, meglio "decidere con calma" (e a tal proposito, diversi nomi in lizza come concorrenti sono stati esclusi direttamente da Pier Silvio Berlusconi, che prosegue nella politica zero-trash).

Bene, il punto è che Candela snocciola anche i nomi di chi potrebbe sostituire Ricciareli e Barale. Tra questi, piuttosto clamoroso, quello di Cesara Buonamici, conduttrice di punta del Tg5. Una mossa, quest'ultima, che piacerebbe molto a Pier Silvio: trattandosi di un nome dell'informazione potrebbe concorrere ad alzare il livello della trasmissione. A Mediaset, aggiunge Dago, sono in corso riflessioni sui possibili effetti della partecipazione della Buonamici al GfVip. Staremo a vedere, insomma. Così come staremo a vedere se ci saranno possibilità per Elisabetta Gregoraci, l'altro nome in lizza.