Rita Dalla Chiesa, valanga di fango: "Ora che è in Parlamento..."

Altra salace polemica sollevata dalla rubrica delle lettere di Nuovo Tv. Un lettore del settimanale questa volta se la prende niente meno che con Rita Dalla Chiesa: "La politica le è da aiuto?", chiede velenoso tal signor Tommaso da Avellino. Il telespettatore chiede cioè se grazie al fatto di essere una parlamentare, l'ex conduttrice di Forum (lontana da anni dalla televisione, dove interviene solo come ospite e opinionista) possa guadagnarsi un nuovo programma.

"Visto che Rita Dalla Chiesa oggi è una deputata di Forza Italia, partito della coalizione di governo, secondo voi c’è la possibilità che qualcuno le spalanchi le porte della tv con un posto di primo piano?". A questa domanda, piuttosto spinosa, risponde come sempre il titolare della "Posta", Alessandro Cecchi Paone. "Tutto è possibile - replica l'ex conduttore e concorrente di GfVip e Isola dei famosi -, ma se in futuro vedremo di nuovo Rita Dalla Chiesa nel piccolo schermo alla conduzione di una trasmissione tutta sua, sarà unicamente perché se lo merita".

Chiusa così, in poche battute, ogni possibile fronte polemico. Ai telespettatori di Rai e Mediaset resta il rammarico, almeno per ora, di non rivederla con un ruolo da protagonista e padrona di casa dopo le esperienze a Forum, La posta del cuore (dov'era accanto all'ex marito, il compianto e mai dimenticato Fabrizio Frizzi) e all'ultimo Ieri oggi italiani.