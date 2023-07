"Donne al bivio", trionfo Setta e Dalla Chiesa: il dato che fa brindare in Rai

20 luglio 2023 a

Donne al bivio con Monica Setta continua la sua corsa. Anche ieri oltre il 5 per cento di share. Monica Setta porta in studio Simona Ventura, Rita Rusic e Rita Dalla Chiesa. Tutte insieme grazie alla conduttrice ch sta incassando l'ennesimo successo su Rai 2 - dopo una stagione televisiva formidabile con Uno mattina in famiglia e Generazione Zeta. Donne al bivio torna stasera alle 23.30 su Rai 2 dopo il successo delle prime due puntate (che hanno segnato il 6% di share, un risultato sorprendente in una fascia molto difficile).



Con la terza puntata di Storie di donne al bivio, la Setta porta a casa poco meno di 400mila teste con il 5.20 per cento di share. I racconti di Simona Ventura, Rita Rusic e Rita Dalla Chiesa hanno conquistato la platea della seconda serata di Rai 2 piazzandosi tra le puntate più viste del primo ciclo. La prossima settimana con ci saranno la Marini, la Nazzaro e Rosanna Banfi. Appuntamento mercoledì 26 luglio alle 23.30 su Rai 2.

Il programma nasce da un'idea di Monica Setta, giornalista pugliese di lungo corso, una laurea in Filosofia e tanta esperienza nei più importanti quotidiani economici. Scrive libri e "divora" quegli degli altri, la Setta in questo programma invita tre sue amiche e condivide con loro storie e percorsi di vita vissuta. Un format imperdibile. E il pubblico lo sa bene.