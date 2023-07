Paolo Bonolis, pesanti indiscrezioni di Cecchi Paone: "Un grande dolore"

24 luglio 2023 a

a

a

Qualche settimana fa, Paolo Bonolis ha detto che al termine del suo attuale contratto con Mediaset potrebbe lasciare la televisione. In verità, simile intenzione il conduttore la aveva già espressa in passato, salvo poi non darle seguito. In molti non credono, insomma, alle parole di Bonolis. Eppure la possibilità esiste, resta sullo sfondo.

E del possibile addio del conduttore di Ciao Darwin, dopo più di trent'anni di piccolo schermo, se ne parla anche sulle colonne del settimanale Nuovo. Nel dettaglio, a parlarne è Alessandro Cecchi Paone, nella rubrica che cura sul rotocalco.

"Lukaku alla Juve? Normale, da chi viene manipolato": Paolo Bonolis, una bomba

L'addio di Bonolis? "Sarebbe un fatto doloroso il suo abbandono", scrive Cecchi Paone rispondendo a un fa che ricordava come, nel caso in cui mantenesse la promessa, "Bonolis entro un anno ci saluterà". Staremo a vedere, insomma. Per certo, nella prossima stagione su Canale 5, Bonolis è atteso a Ciao Darwin 9 e ad Avanti un altro. Dunque una stagione meno impegnata rispetto ad altre degli ultimi anni. Che Paolo Bonolis stia già lavorando su qualche altro progetto? Chissà...