Mediaset sotto attacco hacker? Mentre su Rai 1 va in onda Raul Gardini...

24 luglio 2023 a

Qualcosa non torna a Mediaset: domenica sera Raul Gardini, la fiction di Rai 1 dedicata al celebre imprenditore suicida perché invischiato nelle indagini di Mani Pulite, ha catalizzato l'interesse di molti telespettatori, riproponendo l'affascinante parabola della ascesa irrefrenabile e della caduta repentina di un protagonista della vita pubblica italiana tra anni Ottanta e Novanta.

L'entusiasmo con cui su Twitter l'account ufficiale di Cologno Monzese Fiction Mediaset ha seguito in diretta il programma, commentandola in tempo reale, ha destato più di una perplessità tra gli utenti. E sollevato un legittimo sospetto: l'account è stato hackerato? O più semplicemente qualcuno che lo gestisce, anziché "loggarsi" con le proprie credenziali, ha continuato a scrivere su Twitter con quelle "aziendali" facendo inavvertitamente uno spot alla concorrenza?





L'account Fiction Mediaset, nato per dare spazio e news su Twitter ai programmi di Cologno, domenica sera ha iniziato a pubblicare post su Raul Gardini e i tweet sono rimasti online per una buona mezzora prima di essere cancellati. "Aveva così tanto da dare Raul Giardini. Dice Giovanni Minoli, ora su Rai1", recita uno di quei post. E ancora: "Da quel 23 luglio 1993 Raul Gardini sei mancato. Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato questo Paese con te in vita". A Cologno, forse, la domanda che circola da qualche ora è un'altra, anche alla luce di quei clamorosi tweet su Barbara D'Urso e Mara Venier durante una puntata di Domenica In che scatenarono il putiferio qualche mese fa.