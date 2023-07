Mediaset, la gola profonda: "Fatti fuori da Pier Silvio, progetto un caz***o"

Roberto Tortora 24 luglio 2023 a

Decisione volontaria o allontanamento forzato? Stiamo parlando di Giulia Salemi e della sua partecipazione, mancata, al prossimo Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini e che l’ha vista già protagonista nell’ultima edizione con il suo angolo social. E l’ultima edizione, si sa, ha raccolto le ire di Pier Silvio Berlusconi, che non tollera più decadimenti trash e che ha fatto un repulisti generale di partecipanti e figure dietro le quinte.

L’influencer, dal canto suo, sui social ha pubblicato un messaggio in cui lei stessa si è detta non convinta di proseguire l’avventura con il programma Mediaset e ha spiegato la volontà ai suoi fan di dedicarsi ad altri progetti, come il programma Casa Prelemi, in coppia con il suo uomo Pierpaolo Petrelli. C’è chi non ha apprezzato affatto questo messaggio, come Salvo Veneziano, protagonista della prima edizione storica del Grande Fratello, il quale ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ha fatto a pezzi la Salemi: “Eccomi qui. Sto vedendo tantissimi post di questi presunti vip che dicono ‘Non farò questo programma, perché ho altri progetti’… Non è vero un ca*o! Voi non farete questi progetti perché Pier Silvio Berlusconi vi ha mandato tutti a casa. Ora è inutile dire ‘ho altri progetti’, sicuramente li avrai, ma li hai fatti dopo che ti hanno mandato a casa”.

Come se non bastasse, Salvo “il pizzaiolo” ha tirato in ballo anche Alfonso Signorini, seppur non pronunciando il suo nome direttamente: “E tanti altri, tipo il conduttore che, fino a qualche mese fa - ha continuato Salvo Veneziano - faceva trash su Tik Tok con balli e balletti e ora, improvvisamente, fa sparire il trash. Di cosa stiamo parlando? Progetti un ca***o. Tutti a casa”.