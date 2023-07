Zona Bianca, Giuseppe Brindisi spiazza Mediaset: come chiude l'ultima puntata

24 luglio 2023 a

a

a

Giuseppe Brindisi sorprende ancora. Nella puntata di lunedì 24 luglio il conduttore di Rete 4 intervista Paolo Del Debbio. Al centro il grande caldo che sta investendo le città italiane, ma anche temi economici, politici e di stretta attualità. Nel corso della serata, un approfondimento sui rincari dei generi alimentari e sul caro vacanze che stanno mettendo in ginocchio gli italiani. Ampio spazio sarà inoltre dedicato al conflitto tra politica e magistratura. Infine, un’intervista a 360° a Iva Zanicchi.

"Si è fatta venire le bolle...". Donzelli da manuale: come travolge la sinistra

Non è la prima volta che la cantante è ospite di Zona Bianca. Qualche tempo fa, proprio qui, ha ammesso: "Ho fatto uno sgarbo a Costanzo, anche abbastanza grave". Il motivo? "Lui mi voleva per il secondo anno consecutivo a Buona Domenica, ma io ero stata contattata dalla Rai, da Carlo Conti, per fare Domenica In. Allora lui mi mandò dei fiori e mi chiese di restare con loro".

Ma questo non è stato l'unico aneddotto sul marito di Maria De Filippi. "Io facevo Ok, il prezzo è giusto. Lui mi telefonò e mi disse: ma allora, quand'è che ricominci a cantare? Io gli dissi che in realtà non avevo mai smesso, ma quel format era così forte... Lui allora mi disse di piantarla e di andare a cantare da lui tutte le domeniche al Maurizio Costanzo Show".