Pier Silvio Berlusconi nel mirino della vip: "Mi ha fatto fuori? Non me ne frega niente"

Profonde rivoluzioni a Mediaset per precisa volontà del boss, Pier Silvio Berlusconi. Si parla ancora una volta dell'operazione contro il trash sui suoi canali mossa dall'ad del Biscione. Operazione che ha determinato l'allontanamento di molti volti dalle reti Mediaset e il cambio nella scrittura di alcuni programmi e reality.

Oltre a Barbara D'Urso, che ha lasciato l'azienda, ci sono altri vip e vippettini che non troveranno più spazio in quel di Cologno Monzese: per esempio Guendalina Tavassi, uno dei personaggi della galassia durisana, dunque Antonella Fiordelisi, Aida Nizar, Soleil Sorge, Elena Morali e Paola Caruso. Ma di nomi ce ne sono tanti altri.

E di quanto sta accadendo a Mediaset, ora, ne parla proprio Guendalina Tavassi, influencer romana, la quale ha rivelato che avrebbe dovuto prendere parte alla prossima edizione del GfVip, ma l'ipotesi è stata del tutto accantonata nel corso degli ultimi giorni. La ragione? Sempre la scelta di Pier Silvio. E lo conferma lei in prima persona.

"No ragazzi, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF. Se prima c'era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso", premette polemica con evidente riferimento a Pier Silvio berlusconi. "Beh, a me non me ne può fregar di meno, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto qui su Instagram, ci lavoro. La televisione? Se mi propongono cose che mi piacciono le faccio, altrimenti non le faccio. Non sono una malata di televisione, ma del GF si. Quello è l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash", conclude Guendalina Tavassi.