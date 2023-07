Temptation Island, doppie corna a tempo record: Bisciglia sconvolto

Claudio Brigliadori 27 luglio 2023 a

Corna a lei, corna a lui e tutti contenti. La storia d'amore litigarella tra Mirko e Perla regala il finale più clamoroso e, insieme, logico. La coppia in crisi va a Temptation Island, che altro non è se non una lunga seduta di terapia mediatica a colpi di inciuci, e ne esce con le ossa rotte e un sorriso smagliante.

Premessa: la ragazza fin da subito sembrava aver trovato una certa intesa con il bel tentatore Igor, regalando infuocati “pinnettas” ai quali il fidanzato aveva reagito con crescente insofferenza. Una escalation di gelosia e tensione, capolavoro degli autori, definitivamente esplosa nel falò di confronto immediato andato in onda nell’ultima puntata di lunedì. Nel faccia a faccia, la ragazza ha rivoltato la frittata contestando al partner una vicinanza molto sospetta con la seduttrice single Greta. I video incrociati non mentono: entrambi si sono dati da fare per schiarirsi le idee, diciamo così.

A questo punto il conduttore Filippo Bisciglia, annusata l’aria e sentendo il profumo dei fuochi d’artificio, ha chiesto se i due volessero riconciliarsi e uscire insieme dal programma oppure no. Mirko, senza troppe incertezze, ammette di aver deciso il suo futuro: uscirà da solo. Eufemismo “plastico” per mollare la fidanzata su due piedi. «Non sono più innamorato e ho perso tutta la stima», spiega dopo averla vista chiamare nel letto il tentatore per una notte di coccole consolatrici.

Perla piange le lacrime amare della coccodrilla, ma il colpo di scena è dietro l'angolo. Mente Mirko, visibilmente sollevato, decide di correre da Greta (proprio solo solo, dunque, non è uscito) che ricambia l'attrazione, anche Perla si ritrova da piantata ad accompagnata: fuori dal programma si vedrà con Igor. Viva le tentazioni.