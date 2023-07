Mediaset, "Pier Silvio Berlusconi non ha fatto il suo nome": chi rischia di saltare

26 luglio 2023 a

a

a

Novità in vista per Mediaset. Novità che riguardano la programmazione del prossimo inverno annunciate dall'ad in persona, Pier Silvio Berlusconi, nel corso della recente presentazione dei palinsesti del Biscione. Si tratta di Temptation Winter, la versione invernale di Temptation Island: stesso format ma in una località di montagna, niente mare e spiaggia.

Il programma è stato annunciato, anche se la realizzazione non è ancora certa: Pier Silvio ha spiegato che ancora bisogna capire se si riuscirà a realizzare il nuovo format. Bisogna dire che, ora, Temptation Island, in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia, sta ottenendo ottimi risultati in termini di share, circostanza che depone a favore della realizzazione dello "spin-off" invernale.

"Grosso problema da risolvere a Mediaset". Maria De Filippi, saltano le vacanze: voce-bomba

Ma un mistero aleggia sullo sfondo. E riguarda proprio Bisciglia: sarà lui a condurre l'ipotetico Temptation Winter? Già, perché Pier Silvio Berlusconi il suo nome non lo ha fatto. E ora emergono ulteriori dettagli, rilanciati da Dagospia, secondo cui a condurre non sarà Bisciglia ma un altro volto molto vicino a Maria De Filippi, la cui Fascino Pgt produce Temptation: si tratta di Lorella Cuccarini. Insomma, la professoressa di Amici sarebbe la prima opzione per la conduzione di Temptation Winter, ammesso e non concesso che andrà in onda. Recentemente, la Cuccarini ha fatto sapere di aver rifiutato una proposta dalla Rai, circostanza che potrebbe aver fatto impennare le sue quotazioni a Mediaset (e che anche potrebbe far immaginare che il suo "no" a Viale Mazzini possa essere legato proprio a progetti futuri, quali Temptation Winter).