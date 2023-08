Massimo Giletti rompe il silenzio: "Un vero e grande amore", ora è tutto chiaro

01 agosto 2023 a

Da quando Urbano Cairo ha improvvisamente stoppato la messa in onda di Non è l’Arena si sono intensificate le voci di un possibile ritorno in Rai di Massimo Giletti. Il diretto interessato ne ha parlato ancora una volta nel salotto culturale riminese allestito da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Chiacchierando a microfono aperto con la collega, Giletti ha lasciato intuire che il ritorno a viale Mazzini è possibile: “La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero e nel futuro vediamo quello che si potrà fare”.

Parole che lasciano presagire un’apertura, dopo che a inizio giugno il conduttore era intervenuto per smentire un’indiscrezione di Davide Maggio, secondo cui era avvenuto un incontro ai piani della dirigenza di viale Mazzini. Riunione che però non c’è stata, a sentire Giletti: “Smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con i dirigenti che con i funzionari della tv pubblica”, aveva dichiarato all’Adnkronos. Non è da escludere che in queste settimane sia stata avviata una trattativa lontana da occhi indiscreti per il rientro in Rai.

Indipendentemente da quello che sarà il suo futuro lavorativo, Giletti ci ha tenuto a sottolineare che sul piano personale non serba alcun rancore nei confronti di Cairo: “Vedremo se ci sarà un interesse in Rai. Ad oggi non è corretto, essendo ancora sotto contratto con Cairo, al quale dirò sempre grazie perché mi ha dato tantissimo in termini di libertà per 196 puntate. Io lo ricorderò sempre come l’uomo che, quando è morto mio padre, era alle mie spalle ad abbracciarmi. Nessuno cambierà mai il rapporto umano che c’è”.