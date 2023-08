Mediaset, che schiaffo a Ilary Blasi: "A chi affidano un programma"

05 agosto 2023 a

a

a

Enrico Papi torna a Mediaset. Ma non come opinionista come accaduto durante l'Isola dei Famosi. Il conduttore potrebbe infatti finire al timone di un programma del Biscione. Ad anticiparlo l’account Instagram "The pipol tv", secondo cui Papi potrebbe finire alla nuova edizione de La pupa e il secchione. I rumors non finiscono qui perché è stato fatto anche il nome di chi, accanto a lui, sarà presente nel programma col ruolo di giudice: si tratta di Paola Barale. E insomma, uno smacco per Ilary Blasi, che sembrerebbe ai margini dei progetti del Biscione: un programma proprio a quel Papi che la affiancava e con cui, riferiscono spifferi da Cologno Monzese, i rapporti non erano ai massimi termini.

"Che cosa rappresenta Bianca Berlinguer": Mediaset, la sentenza di Simona Branchetti

Una coppia non nuova visto che i due avevano condiviso diversi anni di lavoro a "Buona Domenica", programma all'epoca condotto da Maurizio Costanzo. Intanto La pupa e il secchione tornerà dopo due anni. E sempre su Italia 1. L'inizio è previsto per i primi mesi del 2024. La Barale, oltre che per La pupa e il secchione, era finita al centro di numerose indiscrezioni negli ultimi tempi.

Clamoroso, Berlinguer brucia le tappe a Mediaset: già in video. E Corona... | Guarda

Il motivo? La sua possibile presenza alla nuova edizione del Grande Fratello Vip come opinionista. Un'ipotesi poi smentita visto che ad affiancare Alfonso Signorini ci sarà Cesara Buonamici. Il mezzobusto non lascerà la conduzione del Tg5, ma - come chiesto proprio da Pier Silvio Berlusconi - seguirà entrambi gli impegni televisivi.