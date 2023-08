Reazione a catena, "in Rai hanno finito i soldi": un complotto contro i campioni?

07 agosto 2023 a

Reazione a Catena, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, finisce di nuovo nella bufera. Gli affezionati telespettatori del programma hanno contestato gli autori, puntando il dito contro le catene di parole da loro create. Nella puntata andata in onda ieri, i campioni in carica, il trio dei Dai e Dai, si è presentato all’ultima catena con ben 172mila euro di montepremi. Poi, nel corso del gioco, ha perso quasi tutto, arrivando all'ultima tappa con soli 2688 euro. Alla fine, dopo aver indovinato l'ultima parola, i Dai e Dai sono riusciti a portarsi a casa 1344 euro.

"C'è chi lo infila e chi...": scandalo in Rai, la domanda da censura a Reazione a Catena

Su Twitter, però, molti utenti si sono lamentati del fatto che ai Dai e Dai sia stato riservato un trattamento ingiusto. “In Rai hanno finito i soldi”, ha scritto uno spettatore, secondo cui "L’ultima catena" sarebbe stata pensata in modo da far diminuire di proposito il montepremi. “Vi inventate di tutto per non farli vincere”, ha scritto qualcun altro. E ancora: “Catena quasi impossibile, mi sembra un’offesa all’intelligenza”; oppure: “Si ma fategli vincere più soldi che sono bravi… Taccagni!”. Qualcuno avrebbe addirittura parlato di “carognata” e “connessioni oniriche”. In ogni caso, non è la prima volta che una parte di pubblico contesta sui social le scelte autoriali.