Luca Telese fa calare il gelo: "E la giacca?", "Sennò mi cacci?"

10 agosto 2023 a

a

a

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, mercoledì 9 agosto. Siamo a In Onda, il talk-show in fascia preserale su La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Tra gli ospiti ecco il grillino Stefano Patuanelli e il giornalista Fabio Dragoni.

E proprio rivolgendosi a Dragoni, ecco che Telese afferma: "Gli avevamo chiesto di mettersi una giacca, non lo ha fatto. Pazienza. Dunque ecco la nostra straordinaria professoressa Nadia Urbinati, sempre la luce che ci porta in alto in queste serate. Ma c'è conduttrice 1, che disapprova", rimarca Telese, con doppia bordata contro Dragoni.

"No, non lo faccia". Licia Ronzulli contro Luca Telese: alta tensione su La7

La Aprile, nel frattempo, sghiganzza. Dunque lancia subito la pubblicità, ma non prima di aver risposto per le rime a Telese: "Vado a mettermi una giacca sennò mi cacci...". A quel punto ecco che l'inquadratura si allarga e si vede come tutti gli ospiti stiano ridendo per il siparietto di Telese, compreso lo stesso Dragoni, in collegamento con una camicia. Finita? Non proprio, c'è l'ultimo colpo di scena: dopo la pubblicità e dopo qualche minuto di trasmissione, ecco che Dragoni ricompare con giacca addosso. "Intanto spero che vi emozionerete perché mi sono messo la giacca, attendo il vostro deferente saluto", afferma il giornlista. "Molto autorevole", sottolinea Telese. La chiosa è della Aprile: "Apprezziamo molto".