Ferruccio De Bortoli: "Il governo dura 5 anni. Possibile rimpasto"

05 agosto 2023 a

Il punto sullo stato dell'arte del governo, tra successi e polemiche, tra consenso e qualche sospetto. Un punto che viene fatto a In Onda, il programma de La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. La puntata è quella di venerdì 4 agosto, ospite in collegamento ecco Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera. E tocca proprio a lui fare il punto.

"Questo momento? La maggioranza di Giorgia Meloni sente quasi una sorta di libertà", premette riferendosi alla pochezza delle opposizioni in questo momento. "Le fila però - riprende - non vengono rinserrate, sembra ci sia stato un richiamo della stessa presidente del Consiglio negli scorsi giorni anche in una certa indisciplina ad alcuni emendamenti. C'è una certa confusione", sottolinea De Bortoli.

E ancora: "Probabilmente se ci fosse una dialettica diversa tra maggioranza ed opposizione questi errori non ci sarebbero. Ma c'è da dire che siamo in una fase di rodaggio. Non è ancora passato un anno, gran parte di quella classe dirigente non è abituata a gestire il Paese ed inanella errori, errori compiuti anche dai predecessori", spiega.

Al netto ti tutto ciò, aggiunge, "probabilmente, comunque ci sarà un governo di cinque anni che passerà, come è anche naturale, attraverso qualche rimpasto. E un rimpasto, forse, la stessa Meloni ha intenzione di farlo", conclude sibillino Ferruccio De Bortoli. Ma l'evidenza che resta è quella dei cinque anni, legislatura completa, secondo De Bortoli.

