Barbara Palombelli, bomba a Forum: "Chi porterà in studio"

19 agosto 2023 a

a

a

Barbara Palombelli avrebbe deciso di richiamare Edoardo Donnamaria a Forum. L’indiscrezione arriva dal gossipparo Amedeo Venza e non ha quindi trovato per il momento riscontri ufficiali: inizialmente l’ex concorrente del Grande Fratello non era stato confermato per la celebre trasmissione di Rete 4, ma a quanto pare negli ultimi tempi ci sarebbe stato un intervento diretto della Palombelli che avrebbe cambiato le carte in tavola.

La maratona del 5 settembre: Mediaset, il pazzesco esordio di Nicola Porro

“La rete ci ripensa - ha scritto Venza - o meglio la padrona di casa di Forum ha deciso di richiamare Edoardo Donnamaria. L’ex di Antonella Fiordelisi sarà infatti nuovamente nel programma per 2/3 giorni a settimana”. Per il momento queste informazioni sono da prendere con le pinze, dato che provengono da una fonte non sempre attendibile per quanto riguarda le cose della televisione. C’è infatti chi storce il naso davanti a questa indiscrezione, dato che si ritiene che Donnamaria sia stato “bandito” da Mediaset.

Il "gesto rubato": Myrta Merlino, ecco il clamoroso primo spot su Canale 5 | Guarda

Non va infatti dimenticato che Donnamaria è reduce da una brutta squalifica al Grande Fratello Vip, dove si è distinto per la storia tormentata con Antonella Fiordelisi (poi finita in men che non si dica una volta usciti dalla casa) e per atteggiamenti ben al di sopra delle righe, oltre che scurrili. Se la fonte di Venza dovesse aver ragione, la Palombelli potrebbe aver salvato la carriera televisiva di Donnamaria.