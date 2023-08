Marianna Aprile, gaffe su La7: "Siamo in onda", cosa si lascia sfuggire

28 agosto 2023 a

a

a

Piccolo scivolone per Marianna Aprile che a In Onda, nella puntata di domenica 27 agosto, non si accorge del microfono acceso. "Se ci fosse mai stato il dubbio, Breda oggi proprio... c'è la firma". E intanto è il collega Luca Telese a ricordarle che la puntata è iniziata: "Marianna - dice a bassa voce - siamo in onda". "Eccoci - risponde la giornalista con una risata -. Scusate". E Telese a quel punto rincara la dose: "È pazza".

"Avvertite le signore": la figuraccia nel salotto di In Onda. cala il gelo in studio



Ma la co-conduttrice non ci sta: "No, sono un'entusiasta che anche durante i super spot commenta i pezzi belli dei colleghi bravi come quello di Marzio Breda che sul Corriere della Sera oggi faceva l'esegesi di quanto detto dal presidente della Repubblica ieri a Rimini sulla tolleranza e il rispetto dei diversi. Insomma, quella che tutti hanno interpretato come una risposta non tanto al libro del generale Vannacci ma quanto all'appoggio politico che ha ricevuto".

"Non è stato Putin, chi ha ammazzato Prigozhin": l'ex capo della Wagner sgancia la bomba



Una svista di cui la Aprile approfitta passando poi a introdurre il tema conclusivo della serata e lasciando la parola agli ospiti in studio e in collegamento. Insomma, la giornalista ne esce benissimo e senza altri intoppi.