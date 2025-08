Paolo Mieli gela lo studio di In Onda: "Nessuno chiama i reati di sinistra comunista"

Paolo Mieli è un fiume in piena. Ospite di In Onda, in occasione del 45esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, il giornalista torna sulla polemica di giornata. Paolo Bolognesi , presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, si è rivolto a Giorgia Meloni rea, a suo dire, di aver ritrattato la sua posizione parlando soltanto di “terrorismo” e non più come l’anno scorso di matrici "neofasciste".

E ancora: "Nelle sentenze, nelle targhe, non c’è mai scritto ‘qui i comunisti ammazzarono Aldo Moro’, secondo me questa differenza non dovrebbe esserci". Così come "nessuno, compreso me, si sogna di definire i crimini delle Brigate Rosse stragi comuniste, allora non dovrebbero neanche definirsi tali quelle del terrorismo nero". Parole che hanno scatenato la reazione di Giovanna Botteri. La riprova? L'espressione con cui la riprendono le telecamere.