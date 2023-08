Osho zittisce tutti a La7: "Giambruno? Quando si parla di centrodestra..."

30 agosto 2023 a

a

a

"Secondo me quando si parla di centrodestra le polemiche sono sempre pretestuose". Il commentatore satirico autore de Le Frasi di Osho Federico Palmaroli, ospite a Coffee Break, su La7 nella puntata del 30 agosto, si schiera dalla parte di Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni: "È vero che perdere il controllo è sempre poco prudente, in generale e anche per guidare. Poi su un tema così delicato si può cercare di usare parole diverse ma comunque sulla sostanza non sono in disaccordo".

Qui l'intervento di Osho a Coffee Break

"Hai sbagliato, quindi abbassa la tua...". Raimo, che figura: zittito pure da Telese | Video

"Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti - non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo - però se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche" perché "poi rischi, effettivamente, che il lupo lo trovi". È questa la frase pronunciata da Giambruno, giornalista di Rete 4, durante la puntata di Diario del giorno sulla quale è scoppiata la polemica, che si riferiva ai recenti casi di violenza sessuale come quello avvenuto a Palermo. "Meloni e a Mediaset prendano le distanze", ha tuonato il Movimento 5 Stelle. "Ripugnante e offensivo", è l’attacco del Pd. "Studi prima di parlare", l’invito di Alleanza Verdi e Sinistra. L’attenzione va posta sui "carnefici", non su "come devono comportarsi le vittime" è il filo che unisce le critiche a Giambruno da parte di parlamentari ed esponenti dei partiti di Conte e della Schlein.